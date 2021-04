Uvod tekme v Miamiju je kazal na zanesljivo zmago gostiteljev, ki so že v prvem delu povedli s 27:13, a sledil je preobrat in v drugi četrtini so gostje iz Teksasa povedli s 50:44. Po številnih menjavah je Miami v uvodu zadnjega dela povedel s 84:74 in prednosti ni več izpustil iz rok.

Slabi dve minuti pred koncem se je San Antonio približal na 106:109 in nato na 108:111, a sta Bam Adebayo in Jimmy Buttler poskrbela, da je zmaga ostala doma. Buttler je dosegel kar 29 točk, Adebayo je 21 točkam dodal 11 skokov, po 18 točk pa sta za Miami dosegla tudi Kendrick Nunn in Dedmon Dewayne. Trener Eric Spoelstra pa je zabeležil jubilejno 600. zmago v rednem delu tekmovanja.

Miami je na vzhodu po novi zmagi na sedmem mestu in ima enak izkupiček kot šesti Boston. Zmago več ima petouvrščena Atlanta. Ta je doživela pravo malo katastrofo v Philadelphii, kjer so gostitelji slavili s 127:83 in se prebili v končnico. Tam so so že Brooklyn, Utah in Phoenix, ki je z 28 točkami in 10 skoki Chrisa Paula s 109:101 ugnal Los Angeles Clippers.