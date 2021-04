Nejc Krevs: Besedna artilerija (KUD Apokalipsa, 2021)

Kdor pozna Radio Ga Ga, pozna tudi Besedno artilerijo. Ta v sklopu legendarne humoristične oddaje vsak petek prinaša kratko kolumno Nejca Krevsa, novinar pa je svoje najboljše prispevke zadnjih pet let zdaj ujel med knjižne platnice. Gre torej za satirične suspenze, ki bralca nagovarjajo z resnimi političnimi, družbenimi in kulturnimi temami in od njega zahtevajo poglobljeno samorefleksijo. Spremni zapis je dodal Jurij Hudolin.