V drugem koraku odstranjevanja košev za pasje iztrebke v Mestni občini (MO) Kranj so v kranjski komunali na seznam za odstranitev uvrstili 25 tovrstnih košev: šest v krajevni skupnosti Bratov Smuk, po štiri pri Vodovodnem stolpu, na Zlatem polju ter na območju Huj in Planine, po tri na Planini 3 in v Stražišču ter enega na Orehku. »Gre za pasje koše, ki imajo v radiju od 15 do 20 metrov že postavljen koš za mešane odpadke,« opozarjajo na MO Kranj.

Pomembno tudi ozaveščanje lastnikov psov

Medtem ko se v posameznih krajevnih skupnostih lotevajo različnih akcij, ki bi krajane spodbudile k bolj vestnemu ravnanju s pasjimi iztrebki, s poostrenimi nadzori sodelujejo tudi medobčinski inšpektorji in redarji. »Vsak lastnik mora imeti ob sprehajanju s psom v skladu z občinskim odlokom s seboj vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov. Če ne pospravi iztrebkov, ga lahko doleti globa sto evrov. Odgovornost pa je treba ohranjati tudi do narave,« opozarjajo na MO Kranj.

Pomemben del spremembe navad pa ni zgolj opozarjanje in kaznovanje kršiteljev, pač pa tudi ozaveščanje Kranjčanov, da je treba pasje iztrebke pobirati, saj so lahko nevarni za zdravje, in da sodijo tudi v koše z mešanimi komunalnimi odpadki. Da s tem občani niso dovolj dobro seznanjeni, je pokazala lanska pobuda občanov, naslovljena na MO Kranj. Med drugim so zaradi pogostih težav s pasjimi iztrebki v mestu in v naravi občani spraševali, zakaj občina ne postavi več košev, namenjenih izključno pasjim iztrebkom. Na MO Kranj odgovarjajo, da nakup, namestitev in čiščenje košev za pasje iztrebke predstavlja velik strošek za občinski proračun. »Predvsem je treba spremeniti miselnost in ravnanja lastnikov psov, ki so odgovorni za svoje ljubljenčke in pospravljanje njihovih iztrebkov. Občina tudi ne postavlja koškov v naravnem okolju, ker to ni ekonomično. Zemljišča, poti in steze na mestnem obrobju in tudi v mestu so pogosto v zasebni lasti, lastniki parcel močno nasprotujejo postavitvam teh košev, saj ovirajo vožnjo in uporabo kmetijske mehanizacije ter obdelovanje travnih ali njivskih površin. Glede na navedeno in proračunske omejitve ni mogoče postaviti koškov povsod, kjer hodijo ljudje,« so dodali.