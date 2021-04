Država za politiko neubijanja živali noče dati niti centa

Država bo zavetiščem prepovedala usmrtitev zdravih zapuščenih živali, ki jim v tridesetih dneh od sprejema niso mogli najti skrbnika. Občine in imetniki zavetišč so pričakovali, da bo prevzela tudi del stroškov, vendar so se ušteli.