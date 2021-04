»Gradbeno dovoljenje za postavitev nove koče, ki bo po gabaritih podobna prejšnji, v njej bo prav tako na voljo 50 ležišč, vizualno pa bo obdržala klasičen alpski slog, bo po vsej verjetnosti nared že v prvih dneh maja,« pravi predsednik Planinskega društva (PD) Mozirje Boštjan Goličnik.

Kot je znano, je upravni odbor PD Mozirje sredi aprila že potrdil idejni načrt za novo Mozirsko kočo, ki ga je izdelalo podjetje Planing Pro iz Mozirja, avtorica idejne zasnove pa je arhitektka Maja Bezovnik Planovšek. Idejno zasnovo je podprla tudi Planinska zveza Slovenije, kjer so obljubili pomoč mozirskim planincem.

»Požar je bil za nas res tragičen dogodek. Po drugi strani pa se je znova pokazala velika solidarnost tako domačega kot širšega okolja,« pravi Goličnik, ki je v družbi velenjskega župana Petra Dermola, direktorja občinske uprave Iztoka Morija in mozirskega župana Ivana Suhoveršnika na svetovni dan Zemlje v bližini pogorišča zasadil lipo. Velenjska občina pa je že marca v sklad za obnovo koče nakazala 5000 evrov.

Štruklji, zavitki in enolončnice

Skupaj so si vsi prisotni ogledali »nadomestno« Mozirsko kočo, zavetišče Gorske reševalne službe (GRS) Celje, ki ga je vzela v najem Alenka Vetrih iz Velenja, ki je bila tudi že prej najemnica Mozirske koče. Prvič je na nadomesti lokaciji planince sprejela minuli vikend, ko so se sprostili nekateri protikoronski ukrepi. Na srečo je okoli zavetišča kar nekaj lesenih klopi in miz, kjer planinci lahko posedijo. Žal pa vreme pohodnikom ni bilo najbolj naklonjeno.

»S prvim vikendom sem sicer zadovoljna, a žal še marsikdo ne ve, da ob koncih tedna obratujemo na nadomestni lokaciji. Zavetišče GRS je res precej manjše, a se kljub temu trudimo, da ponudba jedi ostaja na ravni tiste, ki so je bili planinci vajeni. Ponujamo enolončnice, a v manjšem obsegu, naša klasika ostajajo zavitki in štruklji. Na novo imamo v ponudbi pehtranove štruklje, ki jih pripravljamo na sladek ali slani način,« nam pove najemnica Vetrihova, znana tudi po peki sladkega peciva. »Žal je tako, da nam peka peciva predstavlja edini vir dohodka,« nam še zaupa in doda povabilo na prvomajski golaž, ki zagotovo bo. »Želimo si le lepšega vremena,« sklene Alenka Vetrih.