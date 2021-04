(Še ena) izgubljena sezona Cedevite Olimpije

Košarkarji ljubljanske Olimpije, ki jih vodi gigantski hrvaški prehrambni velikan Atlantic Grupa oziroma kar njihov lastnik Emil Tedeschi, so znova ostali na pol poti: ne v evropskem pokalu ne v regionalni ligi ABA se jim ni uspelo uvrstiti v zaključek tekmovanja. Zdaj se zdi največje vprašanje, kako se bodo bogati hrvaški lastniki in pokrovitelji, ki so v Ljubljano prišli po skrivnostnem poslu s takratnim predsednikom uprave Petrola in košarkarskega kluba Olimpije Tomažem Berločnikom, odzvali naslednjo sezono. Zgolj sodelovanje in tekmovanje, ne pa tudi zmagovanje v ne ravno največjih košarkarskih tekmovanjih jih je doslej stalo milijone, ki bi jih v podjetju lahko povsem drugače oplemenitili.