Ko je Radža Šehadeh, pisatelj, pravnik in ustanovitelj prve organizacije za človekove pravice v Palestini El Hak, pred desetletji začel pohajkovati po gričih, hribih in vadijih Zahodnega brega, je podobno kot nekoč njegov ded Salim brezskrbno odhajal na sarho. Na izlete sta oba jemala nekaj hrane in pijače ter se izgubljala v presunljivo lepi pokrajini, se pogovarjala s sopotniki in premišljevala. »Iti na sarho pomeni prepustiti se. To je omama brez mamila – po palestinsko,« je Radža Šehadeh zapisal v knjigi Palestinski sprehodi (Založba/*cf., 2012), njegovi edini prevedeni v slovenščino. Zanjo je leta 2008 dobil Orwellovo nagrado.

A v isti knjigi je tudi opisal, kako je imel pozneje vse manj prostora za sarho, še posebno po oselskem sporazumi leta 1993, ki je pospešil gradnjo nezakonitih izraelskih naselbin in s tem de facto aneksijo teritorija, Palestincem pa uničil sanje o državi. Naselbine, zid, zapore, vojaki, oboroženi naseljenci in vse hujši apartheid so življenjski prostor Palestincem drastično zožili. Zdaj so palestinska mesta že skoraj povsem obkoljena, zato Šehadeh po mnogih poteh ne more več stopati. Uresničujejo se napovedi njegovega strica, da bodo na koncu Palestince zaprli v rezervate in jih izgnali.

Ko je pisatelj pred dnevi gostoval na spletnem dogodku Vodnikove domačije in Gibanja za pravice Palestincev, je voditeljici Kristini Božič povedal, da okoli Ramale ni več koščka pokrajine, po kateri bi se lahko sprehajal, ne da bi nad sabo videl naselbine in ne da bi ga ogrožali oboroženi naseljenci. Ne le to. Apartheid in okupacija sta presekala tudi prijateljske vezi med Judi in Palestinci.