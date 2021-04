Zadnji krog rednega dela lige ABA se je odvil po pričakovanjih. Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah sicer mukoma ugnali Mego, a je Mornar na gostovanju premagal Igokeo, kar pomeni, da je Olimpija ostala brez polfinala. V boju za predzadnje mesto je Krka klonila proti FMP, a je Partizan na kolena spravil Split, zato so se Novomeščani izognili dodatnim kvalifikacijam za obstanek z drugouvrščenim moštvom 2. lige ABA (v finalu se bosta pomerila Studentski centar iz Podgorice in Spars iz Sarajeva). Polfinalna para lige ABA sta Crvena zvezda – Igokea in Budućnost – Mornar.

Tudi najbolj optimistični navijači Olimpije, ki so morda pričakovali presenečenje Igokee proti Mornarju, so hitro izgubili upanje, ko v postavi moštva iz Laktašev ni bilo Anthonyja Clemmonsa, brez sekunde na parketu pa je ostal Jackie Carmichael. Moštvo trenerja Dragana Bajića v tekmo ni krenilo po zmago, temveč se je na njej le pojavilo in čakalo, da kar se da hitro mine. Olimpija si je bila sicer za nastalo situacijo kriva povsem sama, nekaj časa pa je kazalo, da ne bo opravila niti svojega dela, saj je Mega v Stožicah sredi druge četrtine vodila za kar 15 točk. Na krilih Jake Blažiča, ki je dosegel 30 točk, so Ljubljančani do konca poskrbeli za preobrat, pred zaključkom državnega prvenstva pa trenerja Jurico Golemca lahko skrbi poškodba Mikaela Hopkinsa.

Za Damjanovića razplet realen

Čeprav je trener Krke Dalibor Damjanović pred gostovanjem pri FMP poudarjal, da morajo njegovi igralci igrati, kot da je to njihova zadnja tekma v karieri, Novomeščani do zmage niso zmogli. So bili pa blizu, saj so vodili večji del obračuna, popustili pa v zadnjih dveh minutah in ostali praznih rok. A takrat so kapetan Luka Lapornik in soigralci že vedeli, da je Partizan pred visokim uspehom proti Splitu in da so se s tem izognili predzadnjemu mestu ter si zagotovili nastopanje v ligi ABA tudi v prihodnji sezoni.

»Na FMP smo se pripravljali z eno samo mislijo, da tekmo dobimo. Želja je bila velika in svojim igralcem ne zamerim ničesar, saj so se borili in igrali do konca. Tudi FMP je odigral korektno do samega konca z željo po zmagi. Smo v zares težkem ritmu, saj je bila to za nas šesta tekma v enajstih dneh. Vsa čast igralcem, da so lahko sploh še stali na nogah. Glede na to, da smo dvakrat ugnali Split, ki je izgubil doma z Borcem, se mi zdi realno, da smo se izognili dodatnim kvalifikacijam za obstanek,« je povedal Dalibor Damjanović, ki je po prihodu na klop Krke naredil red v igri in uspel dobiti ključno tekmo v Novem mestu proti Splitu.

Liga ABA, drugi izidi 26., zadnjega kroga: Igokea – Mornar 79:88 (22:24, 38:51, 65:71, Jovanović 20; Needham 18), Borac – Cibona 77:82 (18:18, 40:41, 63:58, Novaković 15; Novačić 21), Partizan – Split 80:58 (26:13, 42:21, 61:43, Jaramaz in Paige po 13; Babić 13), Zadar – Crvena zvezda 70:90 (18:36, 35:54, 51:68, Carter 13; Walden in Loyd po 16).