Rafael Nadal je z dvanajsto turnirsko zmago v Barceloni pred vrhuncem sezone postavil stvari na svoje mesto. Skupaj je osvojil že 87. zmago na turnirjih najvišje ravni in 61. na pesku. Pot do nje je bila ena najtežjih doslej. Španec je namreč na prvem peščenem turnirju sezone v Monte Carlu presenetljivo izgubil proti Rusu Andreju Rubljovu, v Kataloniji pa mu v uvodnih krogih ni šlo po načrtih, saj je izgubil po en niz proti Belorusu Ilji Ivaški in Japoncu Keiu Nišikoriju.

V finalu se je španski kralj peska pomeril s Stefanosom Cicipasom, zmagovalcem Monte Carla. Dvoboj je bil atraktiven in poln preobratov, po kar treh urah in 40 minutah pa ga je s 6:4, 6:7 (6) in 7:5 Španec sklenil v svojo korist. Cicipas je imel v odločilnem nizu celo zaključno žogico. Grk je Nadalu poslal jasno sporočilo, da se na pesku ne bo vdal ter da bo eden od igralcev, ki bodo storili vse, da Špancu preprečijo osvojitev 14. Rolanda Garrosa, ki se bo začel konec prihodnjega meseca v Parizu. »Dosegel sem zelo pomembno turnirsko zmago, ki mi bo okrepila samozavest,« sporoča Rafael Nadal.

Slabše od pričakovanj gre v peščeni sezoni Novaku Đokoviću. Srb je po nepričakovanem porazu v Monte Carlu proti Britancu Danielu Evansu v Beogradu v polfinalu priznal premoč Rusu Aslanu Karacevu, ki je v drugem krogu rešil zaključno žogico Aljažu Bedenetu. Prvi igralec sveta je torej na prvih dveh peščenih turnirjih dosegel tri zmage in dva poraza. »V tretjem nizu sem imel težave z vrtoglavico, zato se niti dobro ne spomnim vseh točk. Zmanjkalo mi je tudi nekaj športne sreče. Kljub porazu na domačih tleh moje ambicije ostajajo visoke, in sicer zmaga na Rolandu Garrosu,« je odločen Novak Đoković. Kot je še dejal srbskim novinarjem, je vesel, da lahko vsak teniški igralec izbira, ali se bo cepil proti covidu-19 ali ne, ter si ne želi, da se njegovo ime znova pojavlja ob morebitnih špekulacijah. Pravi, da jih je imel veliko v preteklosti ter da bi se raje osredotočil na svojo igro. Turnir v Beogradu je sicer dobil Italijan Matteo Berrettini.

Svojega šele drugega naslova na pesku se je konec minulega tedna veselila Asleigh Barty. Avstralka je v Stuttgartu od četrtfinala vselej izgubila niz, a premagala velemojstrice, kot so Čehinja Karolina Pliškova, Ukrajinka Elina Svitolina ter Belorusinja Arina Sabalenka. Prva igralka sveta je pred tem zmagala le na Rolandu Garrosu pred dvema letoma v Parizu. Na močnem turnirju v Carigradu pa je bila najboljša Romunka Sorana Cirstea, ki na zmagoviti poti ni izgubila niti niza.

Najboljši teniški igralci so si ta teden privoščili krajši tekmovalni počitek. Na turnirju v Estorilu je prvi nosilec Kanadčan Denis Šapovalov, v Münchnu pa domači igralec Aleksander Zverev. Na svetovni lestvici na vrhu ni sprememb, najboljša ostajata Asleigh Barty in Novak Đoković, medtem ko je na drugem mestu Rafael Nadal prehitel Daniila Medvedjeva. Aljaž Bedene je nazadoval za eno mesto in je 57.

Najboljše tri Slovenke ostajajo med najboljšo stoterico, na 73. mestu je najvišje uvrščena Polona Hercog, ki je prejšnji teden izpadla v uvodnem krogu Carigrada. Tamara Zidanšek je 80., Kaja Juvan pa 99. Vse tri tekmujejo na izjemno močnem turnirju v Madridu. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta prejšnji teden še veliko vadili skupaj, včeraj pa sta se pomerili v uvodnem krogu kvalifikacij na močnem turnirju v Madridu. S 6:7 (6), 6:1, 6:3 je bila boljša Konjičanka, ki je v boljšem tekmovalnem ritmu, medtem ko se Kaja Juvan vrača po premoru zaradi covida-19. Polona Hercog se je včeraj v 1. krogu kvalifikacij pomerila s Kitajko Yafan Wang. x