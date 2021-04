Nekoč bomo zapakirali Zemljo

V normalnih časih, ki smo jih živeli pred pandemijo, smo zemljani iz trgovin domov v plastenkah prinesli 445 bilijonov litrov pijač, samo Evropejci smo na leto odvrgli 46 milijard plastenk in 16 milijard lončkov za kavo, vsak Slovenec pa je v zabojnike za smeti odnesel za 113 kilogramov odpadne embalaže na leto. Že za neke normalne čase veliko preveč. Znašli smo se v skrajnosti, ko za veliko noč kupujemo v plastiko pakirane čebulne olupke, čeprav bi lahko s sosednje police nabrali čebulo v svojem lastnem in za nameček še brezplačnem ovitku. Zakorakali smo v svet »plastik fantastik« potrošništva, kjer se piškoti ne smejo več dotikati drug drugega in kjer čaj potrebuje štiri pakiranja. Kot bi šlo za jedrske odpadke.