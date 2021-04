Mnogi so ga že označili za najbolj modnega dedka na internetu. Na fotografijah navdušuje z zadnjimi modnimi kosi, od volnenih puloverjev do najnovejših športnih copatov. Vse to mu je uspelo s pomočjo vnuka. Kot je pojasnil Jannik Diefenbach je imel njegov dedek vedno dober okus za modo. »Dedek je bil rojen in je odraščal v Sloveniji in že v najstniških letih je imel okus za modo. Vsaj tako mi pravi,« je dejal. Danes že upokojeni steklar se je podal v ulično modo leta 2016, ko ga je vnuk prosil, da skupaj pobrskata po njegovi omari, da pomerita nekaj njegovih oblek.

Na instagramu že milijon sledilcev »Za božič pred petimi leti sem vprašal dedka, ali želi pomeriti moja oblačila. Povabilo je sprejel z velikim navdušenjem in oblekel moja ulična oblačila in športne copate. Videti je bil super, poleg tega se je v oblačilih prijetno počutil, tako da sem ga moral fotografirati. Dva tedna pozneje, v začetku januarja 2017, sem na instagramu objavil prvo fotografijo dedka in vsem mojim prijateljem in družini je bila všeč. Ker smo uživali v fotografiranju, smo posneli še nekaj dodatnih fotografij. In tako se je vse skupaj začelo,« je povedal Jannik, 23-letni študent poslovnega prava iz Mainza v Nemčiji, in dodal, da ima njegov profil na instagramu, kjer je polno dedkovih fotografij, že več kot milijon sledilcev. »Najin skupni hobi naju je vsekakor zbližal. Je pa tudi res, da sva si bila z dedkom od nekdaj zelo blizu. Kot otroka me je vsak torek pobiral v vrtcu, pozneje tudi v šoli, in skupaj sva igrala namizni tenis, nogomet ali hodila po nakupih.«

Ima že svojo modno linijo Sprva Alojz Abram ni prav dobro vedel, kaj se dogaja, saj mu družbena omrežja niso bila blizu, pozneje pa so ga začeli ljudje prepoznavati tudi na ulici, je pojasnil vnuk. »Takrat se je zavedel, da je postal neke vrste spletna senzacija,« je dodal. Zaradi spletne slave pa je Alojzu uspelo ustvariti tudi svojo modno linijo Approved by Gramps, z njima so začele sodelovati tudi večje blagovne znamke. Še bolj pa se je utrdila vez med člani družine. »Navajen sem, da ga tedensko vidim z babico. Odkar so fotografije dedka postale viralne, pa se sestanemo večkrat na teden, da se pogovorimo o sodelovanju, o življenju in oblačilih ter se fotografiramo. Letos smo veliko potovali in preživeli kar nekaj časa skupaj. Res imam srečo, da lahko uživam vsako sekundo s svojim dedkom,« je za južnoafriški portal News24 povedal vnuk in dodal, da ga je dedek že v otroštvu naučil veliko stvari, predvsem pa mu je pokazal, da nikoli ni prepozno, da začneš kaj novega, in da se ne smeš bati biti drugačen. »Je najbolj umirjena oseba, ki jo poznam, in nikoli ne izgubi živcev.« Kot vsak model tudi Alojz redno vzdržuje telesno kondicijo. Poleg tega, da gre trikrat na teden v telovadnico, da ostane zdrav in v formi, je pozoren tudi na to, kaj poje. In če ste pomislili, da se dedek Alojz tako super oblači le takrat, ko pozira pred fotografskim objektivom svojega vnuka, se motite. »Res je, da sam izberem oblačila za fotografijo na instagramu, vendar dedek ta oblačila nosi tudi v svojem vsakdanjem življenju, in če bi ga videli na ulici, bi bil videti tako kot na instagramu.«