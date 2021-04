#intervju Gašper Kralj, nominiranec za Cankarjevo nagrado: Pisanje je zame vztrajanje na robu

Gašper Kralj je doktor socialne antropologije, ki se je veliko posvečal tudi aktivizmu, ne le v Sloveniji, denimo v zvezi s postojnskim centrom za tujce, ampak tudi v Mehiki in Gvatemali. Nekaj let je živel v Kataloniji, prevajal špansko pišoče avtorje, se posvetil raziskovanju literarne fikcije, v pisateljsko okrožje pa je leta 2016 vstopil z romanesknim prvencem Rok trajanja, s katerim se je uvrstil med finaliste za najboljši literarni prvenec in v ožji izbor za nagrado kresnik. Lani je izšel njegov drugi roman Škrbine, ki je zdaj nominiran za Cankarjevo nagrado, pa tudi za nagrado Evropske unije za književnost (EUPL) 2021 in znova za kresnika.