Če želimo, da se nekaj dobro prodaja, je ključno, da oglas pospremi dober slogan. Veliko večino reklam na žalost njihovih avtorjev spregledamo, a so tudi takšne, ki se jih še leta kasneje dobro spomnimo. Z razlogom. Se spomnite slogana Slovenija, moja dežela iz 80. let prejšnjega stoletja, ki je prikazoval lepote Slovenije? Ali pa Vsaka ima svoj faktor, ki je ob prikazovanju lepih ritk nagovarjal Slovence, da se je poleti treba zaščititi s kremo? Brez dobrega slogana ni blagovne znamke, mora pa biti preprost, domiseln in s sporočilnostjo, s katero se lahko poistovetimo.

Tudi ko beseda nanese na štirikolesnike, ni nič drugače, dobri slogani avtomobile dobro prodajajo. In če to za kakšnega velja, je v prvi vrsti treba izpostaviti Ima vse, kar imajo veliki. Z njim so pri Renaultu za prvo generacijo clia skušali sporočiti, da so tudi majhni avtomobili postali udobni in varnostno opremljeni. Če smo se sloganu tedaj malce smejali in ga nismo vzeli resno, je danes zgodba obrnjena na glavo. Da imajo tudi majhni dejansko vse, kar imajo veliki, je postalo logično in predvsem nujno, da se avto z oznako sodoben sploh lahko prodaja. Napredek je namreč izjemen. In ko smo pred dnevi sedeli za volanskim obročem nove generacije Hyundaijevega i20, skorajda nismo mogli verjeti, da si deli ime z avtomobilom, ki je na ceste prvič zapeljal leta 2008. Napredek je namreč očiten.

»Ne verjamem, da je to i20,« mi je dejal prijatelj, ko sem ga zapeljal krog. Ni mu namreč bilo jasno, da je notranjost postala tako sodobna (z velikim 26-centimetrskim zaslonom na dotik) in da ima lahko tudi i20 luksuzne dodatke, kot so ogrevanje prednjih sedežev, tempomat, samodejna klimatska naprava, sistem za brezžično polnjenje mobilne naprave, parkirni senzorji in 17-palčna aluminijasta platišča, kar velja za drugo najvišjo stopnjo opreme premium. Dejansko smo pogrešali le dvoje, radarski tempomat namesto navadnega (doplačilo 280 evrov) in pa 7-stopenjski samodejni menjalnik namesto 6-stopenjskega ročnega (1200 evrov). Če lahko, si ju privoščite, saj bo celotna vozna izkušnja dvignjena še stopničko višje. A opozorilo, že testni i20 ni ravno poceni malček, saj po ceniku stane 19.720 evrov, za malce boljši vtis pa poskrbi popust v višini dveh tisočakov.

Če boste ob besedi malček zastrigli z ušesi, najverjetneje ne boste edini. S tem mu delamo vsaj manjšo krivico, saj ga beseda malček, kljub temu da dejansko sodi v razred majhnih avtomobilov, ne opisuje najbolje. Njegova dolžinska mera je namreč 4,04 metra, kar pomeni, da je potniška kabina prostorna, in to ne velja zgolj za voznikovo delovno okolje, temveč tudi za zadnjo klop, kjer bosta dva odrasla sedela presenetljivo udobno, z dovolj centimetri za njuni koleni in glavo. Dober vtis je pustil tudi prtljažni prostor, ki v osnovi pogoltne 352 litrov. Seveda boste potrebovali iluzionistične sposobnosti Davida Copperfielda, če boste vanj želeli natovoriti vso kramo za pot četverice na dopust, saj je krojen v skladu s potrebami dinamičnega para. Če namreč enostavno podremo zadnjo klop, nastane ravno dno, prtljažnik pa je z odliko prestal tudi poskus, ko smo vanj brez večjih težav spravili dve gorski kolesi. In to brez poznavanja iluzionističnih prvin. Prav nič skupnega z iluzionizmom pa nima 100-konjski bencinski trivaljnik. Če bi ga grajali, bi mu delali veliko krivico. Zmogljivosti so za povprečnega uporabnika zgledne, le ob 6,9-litrski porabi smo zmajevali z glavo, toliko bolj, ker uradne številke navajajo povprečje petih litrov. A ob pogledu nanj boste na to malenkost pozabili, saj je oblikovan dovolj všečno in prepoznavno, da vam bodo sosedi zavistni. To pa za marsikoga šteje največ.