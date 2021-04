»Spet sem skoraj tako šokirana, kot sem bila po kvalifikacijah in preboju v finale. Oba skoka sta mi zelo lepo uspela. Da sem bila na koncu celo peta, to je neverjetno! Noro!« je bila po nastopu v pogovoru za STA navdušena Tjaša Kysselef, ki kar ni mogla verjeti, kako se je tekma razpletla. »To prvenstvo sem doživela kot nekaj najlepšega v karieri doslej. Počutim se, kot da spet prvič tekmujem. Ne morem verjeti. Še pred dvema mesecema nisem verjela, da se bom lahko pripravila za to prvenstvo. Res se mi je vse izšlo. Noro vesela sem, srečna in hvaležna za vse.«

Telovadka Zelene jame je dodala, da se zaradi praznih tribun brez gledalcev v luči omejitev koronske pandemije ne počuti nič prikrajšano. »Ne, vzdušje je bilo vseeno dovolj tekmovalno. Prej bi me iz tira spravila nabito polna dvorana. Pa še po res dolgem času so lahko moji bližnji in ljubitelji našega športa finalne nastope spremljali po nacionalni televiziji, kar mi je dalo kvečjemu dodaten elan,« je sklenila Tjaša Kysselef, ki bo sezono nadaljevala na junijskih svetovnih pokalih, jeseni jo čaka domači svetovni pokal v Kopru, nato pa še svetovno prvenstvo.

Najuspešnejši telovadec evropskega prvenstva v Švici je bil Nikita Nagorni. Rus je naslovu mnogobojskega prvaka v soboto dodal še zmago na parterju, na konju z ročaji in krogih pa je bil podprvak, potem ko sta se z naslovom evropskega prvaka okitila Armenec Artur Davtjan in Grk Elefterios Petrunias. Najboljši na preskoku je bil Ukrajinec Igor Radivilov, na bradlji Turek Ferhat Arican, na drogu pa Rus David Beljavski. Švicarske ljubitelje gimnastike je z naslovom evropske prvakinje na preskoku razveselila Giulia Steingruber. uš