#intervju Bojan Tokić, namiznoteniški igralec: Nekoč bi sedel na Jorgićevo klop

Dolga leta najboljši slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić je pri 40 letih še vedno aktiven in motiviran igralec. V zadnji sezoni tekmuje v Franciji pri moštvu Jura Morez, ki pred zadnjimi štirimi krogi zaseda 2. mesto. Pravi, da je okolje na meji med Švico in Francijo prekrasno, da vselej uživa, ko se dviga na predalpsko hribovje ter občuduje jezera, smučišča in gore. Več mesecev je z mislimi v Tokiu, kamor je kot kapetan popeljal slovensko reprezentanco v ekipni konkurenci. V zadnjih dneh je odmevala novica, da bo po japonskih igrah kot selektor prevzel belgijsko reprezentanco, v zadnjih desetletjih eno najmočnejših v Evropi.