Ukrepi za zajezitev epidemije: Vladni škorpijoni

Basen o škorpijonu in žabi poznate. Škorpijon se znajde v stiski, rad bi prišel na drugo stran potoka, pa ve, da bi v vodi umrl. Žabo prosi, naj mu pomaga. Žaba ve, da jo bo škorpijon pičil in bo umrla, škorpijon pa ji zaprmej obljublja, da tega ne bo storil. »Glej, žaba, če te bom pičil, bova umrla oba.« Žaba si misli, da ima škorpijon prav, in pristane, da ga na hrbtu prinese na drugo stran. Na sredini potoka škorpijon piči žabo. Žaba umre, škorpijon utone. Ni si mogel pomagati. To je v njegovi naravi.