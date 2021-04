Leta 1937 je bil imenovan za vojaškega atašeja v Berlinu. S svojo iznajdljivostjo, šarmom in pronicljivostjo je kmalu lahko dostopal do strogo varovanih skrivnosti Tretjega rajha. Med največje uspehe obveščevalne dejavnosti prav gotovo sodi njegovo odkritje dneva in ure nemškega napada na Jugoslavijo, kar pa žal ni spremenilo poteka vojne, saj je bila jugoslovanska vojska takrat že v razsulu. Očitno pa ni računal na to, da imajo Nemci svoje agente tudi v kraljevi vladi, in tako so ga v Berlinu že takoj naslednji dan aretirali in nekaj dni strahovito mučili. Le svoji pretkanosti se je lahko zahvalil, da ga niso usmrtili. Po vrnitvi v domovino je v Ljubljani med drugim vodil slovensko obveščevalno celico zavezniške obveščevalne službe. Ko je leta 1944 emigriral v Švico, je z obveščevalno dejavnostjo nadaljeval tudi tam. Leta 1945 se je kot velik antifašist, antinacist in antikomunist preselil v Argentino, kjer je leta 1955 za Parkinsonovo boleznijo, »pridelano« med mučenji v nemških zaporniških celicah, umrl star komaj 59 let. Po obveščevalskih sposobnostih ga nekateri primerjajo celo z velikim Richardom Sorgejem.

Ob 10-letnici smrti Vladimirja Vauhnika Večina beguncev, ki so prihajali pred 17 leti v Argentino, ni poznala skromnega pa obenem elegantnega gospoda, ki je prihajal vsako nedeljo na Victor Martinez k tedanjemu predsedniku Društva Slovencev. Živo se je zanimal za usodo beguncev, ki so prihajali v Argentino, in njegova velika skrb je bila, kaj bi mogel storiti, da bi prihajajočim olajšal težave. Iskal in dobil je za marsikoga zaposlitev, ali mu kako drugače pomagal premagati prve težave. Tak je bil generalštabni polkovnik Vladimir Vauhnik, katerega desetletnice smrti smo se spominjali 31. marca tega leta. Pokojni Vladimir Vauhnik je bil nedvomno ena najmarkantnejših osebnosti med nami. Samo bežen pogled na njegovo življenjsko pot to dokazuje: že v gimnaziji v Mariboru mu je kljub slovenski zavednosti uspelo, da je bil najboljši med vsemi sošolci – Nemci. Z odliko je napravil izpit za vojaško akademijo na Dunaju in jo je dovršil kot najboljši. Prve svetovne vojne se je udeležil kot mlad poročnik in je bil leta 1918 od Italijanov ujet. Pobegnil je iz ujetništva in šel na Koroško kot prostovoljec. V Jugoslaviji je vstopil v generalštabno šolo v Beogradu, katero je tudi končal kot najboljši. Pozneje je postal ravnatelj in profesor na generalštabni šoli, katero funkcijo je vršil 7 let. V tem času je mnogo bral in to: vojaška dela, dela iz zgodovine, kulture in filozofije ter abstraktnih ved. Naučil se je jezikov vseh glavnih evropskih narodov. (…) V letu desetletnice njegove smrti in v 20. letu, ko se je končala II. svetovna vojna, bodo izšli v založbi Svobodne Slovenije njegovi spomini. To bo ne le ena najbolj zanimivih knjig na slovenskem književnem trgu, ampak bo prava posebnost tudi v primerjavi s tovrstnimi knjigami v svetovni literaturi. Iz te knjige bo razvidno, da je bil Vladimir Vauhnik človek izrednih sposobnosti. (…) Svobodna Slovenija, 22. aprila 1965