Gospodarska klima v Sloveniji se je tudi aprila, peti mesec zapored, izboljšala. Kazalnik gospodarske klime je bil pri -0,7 odstotne točke, kar je za 0,2 odstotne točke bolje kot marca in pol odstotne točke bolje od dolgoletnega povprečja, je danes sporočil državni statistični urad (Surs). Pozitivno so na mesečno spremembo gospodarske klime vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih ter v gradbeništvu. Ta vpliv pa sta skoraj izravnali nižji mesečni vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki.

Občutno višji pa je bil kazalnik gospodarske klime v medletni primerjavi. Glede na lanski april, ko je bila Slovenija sredi prvega vala epidemije covida-19 in je bilo javno življenje dodobra okrnjeno, je bila vrednost kazalnika gospodarske klime za 36,9 odstotne točke višja, kazalnik pa se je zvišal v vseh dejavnostih.

Optimizem v trgovini na drobno Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil aprila že tretji mesec zapored višji, in sicer za 15 odstotnih točk v primerjavi z marcem in za 36 odstotnih točk glede na lanski april, še zmeraj pa je bil za pet odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je izboljšala, razen kazalnika pričakovane prodajne cene, ki se je poslabšal. Rast kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se je v zadnjih dveh mesecih ustavila. V aprilu je bil samo za eno odstotno točko višji kot v marcu. V primerjavi z lanskim aprilom se je sicer dvignil za 37 odstotnih točk, še zmeraj pa je za 12 odstotnih točk zaostajal za dolgoletnim povprečjem. Kazalnik glede povpraševanje kaže na izboljšanje, vrednost kazalnika zaposlovanje pa je bila enaka kot v prejšnjem mesecu.