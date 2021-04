Pri Nataši Bokal nikoli ni bilo dvoma, kaj bo počela v življenju. Da bo alpska smučarka, je vedela že zelo zgodaj. Čar belih strmin jo je namreč prevzel pri vsega štirih letih, četudi nihče od njenih staršev ni bil smučar. »Starši so me na smuči postavili, ko sem bila stara vsega štiri leta. Sedeli so na terasah, jaz pa sem smučala. Ko so videli, da to res rada počnem, so me pri šestih letih vpisali v smučarski klub v Škofji Loki,« se spominja Nataša Bokal.

Enega vrhuncev kariere je doživela na svetovnem prvenstvu leta 1991 v Saalbach-Hinterglemmu, ko je še pod jugoslovansko zastavo osvojila srebrno odličje v slalomu. Tedaj si Gorenjka še ni predstavljala, kako zelo bo nadaljevanje njene športne poti prepleteno s poškodbami. Štirinajst operacij je imela samo na kolenih, pod nož pa je morala tudi zaradi rame in gležnja. »Prepričana sem, da če ne bi bilo toliko poškodb, bi imela boljše rezultate,« trdi Bokalova. Najhuje jo je skupila na treningu smuka v Združenih državah Amerike leta 1992, ko si je potrgala vse vezi na desnem kolenu. Preden se je lahko znova vrnila v smučarsko karavano, je preteklo kar 13 mesecev. »Če kaj v karieri obžalujem, je ravno ta padec na smuku,« pove sogovornica in doda, da je do nesreče prišlo predvsem zaradi prevelike tekmovalne vneme. »Mislila sem, da moja oprema ni bila dobro pripravljena in moram zato iti čez svoje zmožnosti, če želim biti konkurenčna na tekmi. Nato se je zgodilo, kar se je. Na ta padec občasno pomislim še dandanes,« prizna nekdanja alpska smučarka, ki je po omenjeni poškodbi sicer še vedno nizala solidne rezultate, a nikoli več vrhunskih.