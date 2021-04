Blaž Lukan: Fantek in punčka (Mladinska knjiga, 2021) Blaža Lukana, sicer dramaturga in publicista, smo kot pesnika spoznali predvsem v njegovih zbirkah za odrasle bralce – Pričakujem pozornost, Teorija ničesar… Knjigo pesmi Fantek in punčka pa je napisal že pred četrt stoletja, da bi z njo nagovarjal vso okoli otrok zbrano družino. Zanje so namreč hipne žalosti, veselja in čudenja odraščajočih malčkov vselej največji dogodki dneva. Pesnikove verze je v ilustracije prevedla Ana Zavadlav.

Patrick Modiano: Speči spomini (Cankarjeva založba, 2020) Francoski nobelovec Patrick Modiano je v romanu Speči spomini obudil sledi šestih žensk, ki jih je pripovedovalec srečal v šestdesetih letih prejšnjega poletja, potem pa izgubil izpred oči. Ob nekaterih se je spremenil v sokrivca zločina, od drugih je pobegnil, tretje so ga uvedle v ezoteriko… A njegova pripoved se posledično bere kot razvojni roman ali pač literarno razmišljanje o »večnih vračanjih«. Modianoja je ponovno prevajal Aleš Berger, spremno besedo je prispeval Janez Pipan.

Saša Pavček: Zaostali čas (Mladinska knjiga, 2021) Saša Pavček kot igralka ne potrebuje posebne predstavitve, a kot pesnico se je bralci spomnijo po njenem prvencu Obleci me v poljub (2010). Zaostali čas je tako njena druga pesniška zbirka, v kateri pozornost namenja predvsem bližnjim, ki jih ni več: očetu, mami, bratu, starim staršem, živalim, igralskim kolegom… A se ob tem ves čas trpko sprašuje tudi o svojem življenju in smislu obstajanja in vztrajanja v minevanju. Knjigo je likovno, v podobi svojevrstnega herbarija, opremila Mateja Kavčič.

Tomo Barić Ravbar: Karolina premaga hudobnega kralja Korono (Buča, 2020) Slikanico Karolina premaga hudobnega kralja Korono je Tomo Barić Ravbar namenil otrokom, ki jih je strah koronavirusa. Pogumna deklica Karolina iz Zelenega gaja namreč s pomočjo čarobnih čajev in zdravnika Zdravka kralja Korono zaklene v pravljico, kjer nam nič ne more. V pripoved avtor mimogrede vnese tudi nasvete, kako se – denimo z doslednim umivanjem rok – ubranimo virusa, kot bonus pa pripovedi doda še babičin recept za zdravilni čaj. Ilustracije so delo Luke Grudna Bergerja.