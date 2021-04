Do zadnje strani: Neki novi klinac

Marka Đorđića poznamo. Pred leti smo se v prvencu Gorana Vojnovića Čefurji raus! (2008) z njim potikali po Fužinah, z njegovimi jarani gledali finale lige prvakov Arsenal – Barcelona, vedno znova z njimi finiširali tisti duvanac, se prepirali z njegovim mutavim fotrom Radovanom, ko je nehal trenirati košarko, vmes jedli punjene paprike njegove zbunjene matke Ranke, dokler se mu ni bilo treba, ko so prefukali tistega šoferja avtobusa Damjanovića, hitro sklonit v Bosno… In deset let pozneje je ta Marko, zdaj junak (nič manj razvojnega kot družbenega) romana Đorđić se vrača, še vedno isti »navaden klinac«. Na srečo.