Petr Brunclik se je NLB pridružil februarja lani, tik pred izbruhom epidemije covida-19, ki je prinesla številne izzive, še posebej na področju informacijske tehnologije. Nadzorni svet se mu je zahvalil za njegov prispevek k rezultatom banke in poudaril, da strategija banke na tem področja ostaja nespremenjena. Vsi projekti tako v banki kot NLB Skupini potekajo nemoteno v skladu z načrtovanimi roki, vključno s integracijo sistemov v Srbiji.

"Kljub zahtevnim okoliščinam je banka v tem obdobju dosegla pomembne strateške premike v razvoju. V zadnjem letu je zagotovila ključne funkcionalnosti, ki so omogočile sklepanje pogodb po spletu, povečala stabilnost sistemov in izboljšala možnosti za delo od doma. Banka je pripravila novo IT-strategijo in začela izvajati proces prenove. Narejeni so bili tudi pomembni koraki za povečevanje tehnoloških zmogljivosti v regiji," so poudarili v sporočilu za javnost, objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze.

Upravo NLB sestavljajo predsednik Blaž Brodnjak ter člana Andreas Burkhardt in Archibald Kremser. Brunclik se ji je pridružil po odhodu Laszla Pelleja, ki se je iz uprave največje banke v Sloveniji prav tako poslovil iz osebnih razlogov in je operativno poslovanje vodil do konca januarja lani.