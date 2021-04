Pri mrežicah je poleg Hardna, ki še ni popolnoma okreval po poškodbi, med treningom pa je spet začutil bolečine, še vedno manjkal tudi Kevin Durant. Kljub temu se je Brooklyn z zmago nad New Orleansom le na pol tekme približal vodilni ekipi Philadelphia 76ers na vrhu vzhodne konference.

Joe Harris je končal pri 24 točkah, Landry Shamet jih je dodal 18, Blake Griffin pa 16 s klopi. Bruceu Brownu je uspel dvojni dvojček z 11 točkami in 11 skoki. »Danes je res vsak od fantov dodal košček v mozaik zmage. To smo tudi potrebovali. Mislim, da smo v drugem polčasu našli pravi ritem,« je po zmagi dejal Irving, ki je po nedeljskem porazu proti Miamiju Gorana Dragića (107:109) prevzel odgovornost na svoja pleča.

Tokrat pa je 29-letnik pokazal drugačen obraz in samo v zadnji četrtini dosegel 15 točk. »Koši so nam kar uspevali. V zadnjih treh minutah proti Miamiju nismo igrali, kot bi morali. Danes smo pokazali, da znamo zaigrati tudi drugače,« je bil še zadovoljen Irving.

Prvi strelec domačih je bil Zion Williamson s 33 točkami, Brandon Ingram jih je zbral 27. New Orleans po porazu ostaja tik za vrati končnice v zahodni konferenci z izkupičkom 25-33.

Do sedme zaporedne zmage pa so prišli New York Knicks, ki so na krilih 24 točk R.J.-ja Barretta gladko premagali Charlotte Hornets s 109:97 in ostajajo v boju za končnico prvenstva NBA. Derrick Rose in Immanuel Quickley sta vsak dodala po 17 točk, Julius Randle pa 16 ter deset skokov.

Atlanta Hawks so s 112:96 premagali Orlando Magic, Sacramento Kings so doma s 120:134 izgubili proti Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers pa so bili zgolj za točko (113:112) v gosteh boljši od Portland Trail Blazers.

Paul George je dosegel 33 točk in je obenem dosegel zadnjih šest točk kalifornijske ekipe, vključno s prostima metoma 4,8 sekunde pred koncem tekme, s katerima je popeljal Clippers do 41. zmage v sezoni. »Danes je odločila obramba. Strelsko nismo bili najbolje razpoloženi, zato pa smo odlično strnili obrambne vrste,« je po zmagi dejal George.

C.J. McCollum je imel sicer ob pisku sirene še priložnost, da s košem Portlandu prinese zmago, a se je žoga po njegovem metu z razdalje odbila od obroča. McCollum je končal pri 28 točkah za Portland, ki je igral brez poškodovanih Damiana Lillarda in Jusufa Nurkića.