»Čestitke Domžalam. Zelo slab prvi polčas, v drugem smo pokazali malo več energije, skupna ocena pa je nezadovoljivo. V naslednjih sedmih krogih se bomo potrudili po najboljših močeh, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo,« je bil razočaran trener Maribora Simon Rožman, ki je v dveh tekmah osvojil le eno točko in znova zgrešil z začetno enajsterico.

Domžale so z odlično predstavo v Ljudskem vrtu potrdile, da so z naskokom najboljše moštvo pomladi. Gostje se niso branili, igrali so kombinatorno in bili predvsem zaradi hitrosti Kolobarića, bojevitosti, natančnih podaj in globinskih žog nerešljiva uganka za počasno zasedbo Maribora. Razpad igre Maribora se je začel potem, ko je Matko zapravil sijajno priložnost in je vratar gostov Mulalić v 20. minuti v enem napadu čudežno ustavil štiri strele Mariborčanov od blizu. Domžalčani so v 15 minutah dosegli tri spektakularne gole. Iz kota je udarila naveza Ibričič-Šoštarič Karič (z glavo je zadel proti klubu svoje mladosti), v protinapadu Kolobarić-Jakupović ter za konec Klemenčič s priigrano enajstmetrovko in Ibričić z realizacijo. Rožman je ob polčasu naredil tri menjave, a gostitelji so zmogli zgolj častni gol po kotu. »Popoln prvi polčas, v drugem pa zrela kontrola tekme. Vrnilo se nam je vse tisto, kar smo v letošnjem prvenstvu proti Mariboru že izgubili glede na dobre predstave. Vse malenkosti so se obrnile nam v prid,« je po zasluženi zmagi Domžal povedal njihov trener Dejan Djuranović.

V derbiju za osmo mesto je Aluminij v gosteh premagal Celje, ki je tekmo znova odigralo brez moštvenega duha. Brezsrčni Celjani, ki so skušali igrati po tleh, so imeli jalovo premoč proti obrambnemu zidu Aluminija in trikrat po naključju stresli okvir gola. Kidričani so povedli po uri igre in lepi akciji v režiji podajalca Flakusa Bosilja in strelca Kadrića. Celjani so doživeli že osmi poraz na domačem igrišču in na lestvici zdrsnili na deveto mesto. Češki trener Jirži Jarošik in Rusi v vodstvu kluba so branilce naslova prvaka spravili na rob druge lige.

Danes bodo tekme Tabor – Mura (ob 15. uri), Olimpija – Koper (ob 15.45) in Gorica – Domžale (ob 20. uri). Vrstni red: Olimpija (–1) 54, Maribor 50, Mura (–1) 46, Domžale 44, Koper (–1) 40, Bravo (–1) 36, Tabor (–1) 33, Aluminij 31, Celje 28, Gorica (–1) 19.