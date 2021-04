Razstavo Koncertni plakat si je zamislil Tomaž Drozg, direktor zavoda za vizualno kulturo TAM-TAM Inštitut, ki se tudi sicer loteva različnih družbeno odgovornih akcij. Zraven so povabili SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, skupaj pa so se nato povezali z #MiDelamoDogodke, iniciativo delavcev v glasbeni industriji, ki so se že lani združili, da na humanitaren način pomagajo vsem v branži, ki so zaradi odpovedanih koncertov v času kovidnih ukrepov ostali brez dela in zaslužka.

Za pestrost javnega življenja Prodajajo majice, puloverje, kape in podobno, zdaj pa so lahko dodali še en artikel – koncertni plakat. Akcija, ki so jo poimenovali HočemDogodke – HočemPlakat!, se ne bo zaključila z iztekom razstave, ampak se bo nadaljevala v spletni trgovini. Plakat predstavlja nepogrešljiv del glasbenega življenja, je soustvarjalec žanrskih in subkulturnih značilnosti raznolikih glasbenih scen ter pokazatelj stanja in razvoja trendov grafičnega oblikovanja skozi različna časovna obdobja in tehnologijo. »S svojo navzočnostjo v mestu koncertni plakat tudi pomembno razširja kulturni prostor in bogati javno življenje,« so prepričani organizatorji akcije. Generalni sekretar SIGIC Peter Baroš je bil član žirije, ki je pregledala prispele plakate, teh je bilo 170 (od 70 prijaviteljev), prišli pa so iz vseh slovenskih regij, različnih glasbenih žanrov in institucij, vladnih in nevladnih, pa vse do ljubiteljev kulture. »Ideja za razstavo digitaliziranih plakatov se nam je zdela odlična, ker se tudi mi ukvarjamo z digitalizacijo in arhiviranjem. Pri TAM-TAM namreč v prihodnje načrtujejo Digitalni arhiv slovenskega plakata, kjer naj bi pristali tudi ti plakati,« je izpostavil Baroš. Dejal je, da se pri selekciji plakatov za razstavo niso ozirali na glasbene žanre in kraje dogodkov, ampak so bili pozorni predvsem na vizualno sporočilnost samega plakata ter v kakšnem smislu je kreativen. V žiriji je bil tudi oblikovalec Emil Kozole, ki je avtor naslovnega infoplakata akcije.