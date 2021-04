V Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu so včeraj odprli razstavo Vezi – Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama. Gre za najpomembnejši letošnji razstavni projekt Galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki, ki je k sodelovanju privabila dve pomembni zagrebški instituciji, poleg nacionalnega muzeja tudi Akademijo za likovno umetnost. Na ogled bo do 20. junija, septembra pa jo bodo v še večjem obsegu postavili v kostanjeviški galeriji in ob tem izdali tudi slovensko-angleški katalog z obsežnim dokumentarnim gradivom.

Na ogled več kot sto del

Po besedah direktorja Galerije Božidarja Jakca Gorana Milovanovića v zadnjih letih načrtno gradijo program mednarodnih muzejskih projektov. Ker njihove zbirke datirajo predvsem v obdobje med obema svetovnima vojnama, so se po uspešni razstavi Obrazi ekspresionizma, ki se je dotikala v Pragi študirajočih avtorjev, v tokratni razstavi usmerili na tiste, ki so nekoliko kasneje študirali v Zagrebu. V obdobju med obema vojnama je namreč na zagrebški akademiji študiralo skoraj sto slovenskih umetnikov in umetnic. Mnogi med njimi so pomembno zaznamovali slovensko likovno umetnost, bili so tudi med prvimi profesorji novoustanovljene likovne akademije v Ljubljani leta 1945.

Avtorici razstave dr. Asta Vrečko iz Galerije Božidarja Jakca in Dajana Vlaisavljević iz zagrebškega Nacionalnega muzeja moderne umetnosti sta na razstavo postavili več kot sto slikarskih in kiparskih del ter grafik najbolj znanih slovenskih umetnikov, nekdanjih študentov zagrebške akademije, med njimi Zorana Didka, Jožeta Gorjupa, Franceta Goršeta, Mihe Maleša, Franceta Miheliča, Zorana Mušiča, Marija Preglja, Mire Pregelj, Nikolaja Pirnata, Maksima Sedeja, Gabrijela Stupice in drugih. Dodali so jim dela hrvaških kolegov tistega časa, med drugim Marijana Detonija, Antuna Motike, Frana Šimunovića, pa profesorjev z akademije Ljube Babića, Vladimirja Becića, Krsta Hegedušića, Ivana Meštrovića in drugih. Poleg del iz kostanjeviške galerije in zagrebškega nacionalnega muzeja so na razstavi še dela iz petnajstih slovenskih in hrvaških javnih institucij, mnogih zasebnih zbirk ter arhiva zagrebške akademije.