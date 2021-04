Glavni namen je v duhu dobrodelnosti privabiti čim več ljubiteljev kolesarstva, da se na trasi po vsej Sloveniji pridružijo kolesarjema Damiju Zupiju in Alojzu Poglavcu, ki sta glavna pobudnika projekta. Dobrodelno akcijo so lani izvedli prvič, letos bo potekala v petih etapah s pričetkom v Novem mestu. Na trasi se lahko zainteresirani kjer koli in kadar koli pridružijo karavani.

Vsak kolesar bo povabljen, da daruje znesek v višini najmanj 10 evrov. Preostale, ki bodo tako ali drugače spremljali napredek udeležencev, pa vabijo k darovanju petih evrov prek sms-sporočila ali na račun Slovenske Karitas, ki je glavna koordinatorica projekta. »Vsi se trudimo za nekaj več, za nekaj boljšega. Sploh v teh časih, da ljudje začutimo, da nismo sami. Moraš dati, da nekaj dobiš,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Poglavc.

Podarjali bodo kolesa Namesto šolskih potrebščin ali hrane so se odločili podariti kolesa, ker je opaziti upad gibanja in porast duševnih stisk pri otrocih, na kar je vplivala tudi epidemija. »Žal trendi kažejo, da je v današnjem svetu preveč predebelih otrok, kar vpliva tudi na njihovo zdravje. Tudi sami opažamo, da je med našimi prejemniki veliko otrok, ki so predebeli in ki nimajo zdrave prehrane,« je pojasnila Helena Zevnik Rozman iz Slovenske Karitas. Otroci iz družin, ki se soočajo z materialno stisko, se težje vključujejo v družbo vrstnikov, še pove: »Kolo danes ni samo prevozno sredstvo, ampak je tudi sredstvo izražanja, nekega statusa, pripadnosti skupini.«