Ob dveh točkah je Čančar prispeval še tri skoke, na parketu pa je prebil 10:33 minute. Najboljši posameznik dvoboja je bil srbski center Nikola Jokić, ki se je ustavil pri 47 točkah, 15 skokih in osmih podaja iz igre pa je zadel 20 od 31 metov. Pri gostih je 36 točk ob 12 asistencah dosegel Ja Morant.

Denver je slabe štiri minute pred koncem rednega dela zaostajal za 12 točk (102:114), se vrnil v dvoboj, podaljšek pa je izsilil prav Jokić z dvema zadetima prostima metoma 20 sekund pred koncem. Drugi podaljšek je nato s trojko 13 sekund pred koncem izsilil Will Barton, v drugem dodatku pa je trojko za 137:134 zadel Jokić, Denverjeva obramba pa je nato naslednji napad ubranila in se veselila 37. zmage v sezoni.

Miami je na vzhodu prišel do 30. zmage, druge v nizu. Tokrat so bili kljub številnim odsotnostim prepričljivo boljši od Houstona, ki z ekipo Minnesota Timberwolves ostaja na dnu razpredelnice v ligi NBA. Štiriintridesetletni Dragić je ob zmagi prispeval 19 točk, dodal pa je še šest skokov in pet podaj v dobrih 28 minutah na parketu. Najbolj učinkovit je bil pri vročici Kendrick Nunn s 30 točkami.

Prek luže je odmeval tudi dosežek Stephena Curryja, ki je ob zmagi Golden State Warriors proti Philadelphia 76ers s 107:96 dosegel kar 49 točk.