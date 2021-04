Zeleni butli

Po šestih letih kmetovanja mirno zapišem, da sem specialistka za pomladanske pozebe. Obvladam pozebo na začetku in na koncu aprila, pozebo na poscano Zofko in na tri ledene može, pozebo konec maja in pozebo sredi julija, ki ji rečemo toča. Obvladam tudi januarsko in julijsko sušo, pomladne in jesenske stoletne vode, veter, ki spominja na orkan, in temperaturna nihanja za 50 stopinj Celzija z danes na jutri (z minusa v plus in obratno) v katerem koli letnem času.