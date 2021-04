Življenje in delo etnologinje in antropologinje dr. Branislave Sušnik (1920–1996) je bilo pri nas vse do 90. let minulega stoletja dokaj neznano, deloma zato, ker se je kot pripadnica povojne emigracije znašla med »pozabljeno« izseljensko inteligenco, a tudi zato, ker je od leta 1951 živela v Paragvaju, kjer se je posvečala tako terenskim in teoretskim raziskavam kot tudi pedagoškemu delovanju in muzealstvu.

Od leta 1952 do smrti je vodila Etnografski muzej Andrésa Barbere v Asunciónu, dolga leta je bila na čelu katedre za arheologijo in etnologijo na tamkajšnji univerzi, nemara najglobljo sled pa je zapustila s številnimi raziskovalnimi odpravami med staroselska ljudstva tropskega pragozda in pa težko dostopnih sušnih predelov pokrajine Chaco; prav njeno terensko delo je bilo bistvenega pomena za razumevanje teh skupnosti, saj je med drugim napisala več slovarjev staroselskih jezikov ter izdala več kot 80 strokovnih publikacij, od člankov do knjig, s katerimi je pomembno prispevala k razvoju južnoameriške antropološke misli.