#intervju Uroš Jakončič, vinar: Naš del Brd se razvija hitreje kot italijanski

Uroš Jakončič iz Vipolž velja za enega bolj samosvojih vinarjev v Goriških brdih. Prve steklenice chardonnayja, malvazije, merlota in cabernet sauvignona je skupaj z bratom Alešem in širšo družino pridelal leta 2006, na trg pa so vina, ki se prodajajo pod blagovno znamko Iaquin, prišla leta 2009. Uroš je hkrati predstavnik mlade generacije Bricev, ki se je poleg vin začela bolj poglobljeno ukvarjati z vinskim turizmom v sklopu prenočitvenih zmogljivosti. Hiša Iaquin, v kateri sta vinska klet in degustacijski prostor, je eden markantnejših turističnih objektov v Brdih.