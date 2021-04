Čeprav poznamo slovenski bralci Emmanuela Guiberta le po otroški stripovski seriji Ariol, velja v Franciji za enega najbolj uveljavljenih risarjev – predvsem za odrasle. Ob otroškem stripu Sardina v vesolju znajo izkušeni odrasli privrženci stripov med njegova najbolj presunljiva dela uvrstiti predvsem Alanovo vojno, ki je nastala po spominih upokojenega ameriškega vojaka, pa Fotografa, strip, ki je prav tako nastal po spominih prijatelja, ki je fotografski poklic opravljal v Afganistanu. Pozabiti pa ne smemo niti na Črne olive, ki so Guibertu že leta 2002 prinesle še eno v vrsti priznanj za najboljše scenarije in risbe.

Kot noč in dan

»Zame je Ariol, ki je začel nastajati pred dvajsetimi leti, celo moje najbolj filozofsko delo. Čeprav je večina mojih del namenjena odraslim, sem si vedno želel ustvarjati za otroke. To je zelo dober trening za kultiviranje idej, preden sem začel pisati za otroke, so bila moja dela skoraj neberljiva,« je povedal stripar v pogovoru z Izarjem Lunačkom. Da te šele pisanje za otroke res prizemlji, se je strinjal tudi slednji, saj moraš ves čas ostajati tudi zelo konkreten. »Otroci te sprašujejo stvari o življenju in smrti, ki jih odrasli ne znamo več vprašati, oni so največji filozofi. In ker ti odgovora nimaš, se tvoj otrok prvič zave, da njegov starš ne ve vsega,« je dodal Francoz.

Če je Sardina v vesolju fantazijska politična zgodba o tem, kako hitro moč pristane v rokah zlobnežev in kako težko jo pridobijo nazaj običajni državljani, je Ariol – pri založbi VigeVageKnjige je doslej izšlo sedem zvezkov – precej nežen strip, posvečen predvsem premislekom in čustvom. »Pisanje Sardine mi je dalo velik občutek svobode, tja sem lahko vključil stvari, ki so mi šle zelo na živce v vsakdanjem življenju, recimo človeško neumnost. A ker sem obe zgodbi pisal vzporedno, sem vedel, da mora biti Ariol povsem nasproten, da mora iti za dva čisto drugačna svetova. Tudi zato sta ta dva stripa kot noč in dan,« je pojasnil Francoz. Čeprav ne izhajata več mesečno, temveč zgolj občasno v knjižnih izdajah, se k njima vedno vrača: »Kot v primeru najboljših prijateljstev gre za raziskovanje sveta nekoga drugega, ne da bi se tega kdaj naveličal. Vedno sem torej pripravljen napisati še kakšno zgodbo, a ni to nikoli lahko.«

Je sodelovanje z Marcom Boutavantom, ki Ariola nariše po Guibertovem scenariju, lahko? »Delovnemu partnerju moram dati čim več informacij, da lahko moje besede prevede v svoj izraz, to je tako kot izmenjava pisem. Čeprav Marc zelo zvesto sledi mojim navodilom, ni na koncu nič tako, kot sem si predstavljal,« se je nasmejal.