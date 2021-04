Novomeški župan Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe navedel, da je vodilna projektna družba CERO-DBK za izvedbo naložbe v Leskovcu pri Novem mestu pri SID banki najela posojilo v vrednosti šest milijonov evrov. Milijon evrov bo zanjo prispevalo 10 dolenjskih in belokranjskih občin, razliko pa bo pokrila družba Cerod.

Vršilec dolžnosti direktorja družbe CERO-DBK Gregor Vovko je dodal, da bo podjetje CGP objekt začelo graditi avgusta. Dela nameravajo končati oktobra prihodnje leto, obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov pa nato čaka še enoletno poskusno obratovanje.

Naložba ob gradnji tega obrata obsega še ureditev komunalne infrastrukture in zunanjo ureditev. Gre sicer za objekt s približno 5400 kvadratnimi metri, naložba pa vključuje tudi premično opremo in ureditev ekološkega otoka. Letna zmogljivost objekta bo 25.000 ton odpadkov, kar je dovolj za zdajšnje potrebe sodelujočih občin. Z izvedbo projekta bo zagotovljeno zakonsko skladno, celovito in dolgoročno ravnanje z odpadki na Dolenjskem in v Beli krajini, je še dejal Vovko.