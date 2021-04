Nadzor računskega sodišča nad nadzorniškimi praksami Banke Slovenije ni neustaven

Možnost revizije računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo praks nadzora, ki jih je Banka Slovenije izvajala do 4. novembra 2014 oziroma do uvedbe enotnega bančnega nadzora v območju evra in ki so vodile v sanacijo bank, ni v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče.