Po tesnem sredinem porazu v Beogradu proti Crveni zvezdi, kjer so svoje dodali tudi delilci pravice, so imeli košarkarji Cedevite Olimpije pred današnjim vnovičnim obračunom z evroligaškim nasprotnikom velik motiv za maščevanje. A se ni izšlo po njihovih načrtih, saj je bilo tokrat moštvo trenerja Dejana Radonjića enostavno boljše. Končni izid je bil 89:72 (20:23, 44:32, 63:56, Dobrić 26; Perry 29, Blažič 14) za goste. Slabe novice so Ljubljančani prejeli tudi iz Bara, kjer je Mornar nekoliko presenetljivo ugnal Budućnost s 100:92. A kljub temu so zmaji za uvrstitev v končnico še naprej odvisni samo od sebe. Če bodo ugnali Cibono in Mego, je četrto mesto njihovo. V primeru enega poraza bi na zadnji tekmi med Igokeo in Mornarjem morala zmagati prva, v primeru dveh porazov pa bodo Ljubljančani v vsakem primeru končali sezono v jadranskem tekmovanju po rednem delu.

Na krilih Kendricka Perryja je Olimpija današnji obračun v Stožicah odprla odlično. Dvanajst točk ameriškega organizatorja igre v prvi četrtini je Ljubljančanom omogočalo konstantno prednost, v drugi četrtini pa so gostje počasi začeli prevzemati pobudo in po silovitem finišu ob koncu prvega in odličnem začetku drugega polčasa povedli že za 17. Odlični Perry in solidni Blažič sta Olimpijo še pripeljala na minus štiri, a sama, bila sta edina pri gostiteljih z dvomestnim številom doseženih točk, nista mogla držati koraka s tako kakovostnim nasprotnikom.

»Zvezda je držala visok ritem celotno tekmo in zasluženo prišla do zmage. Predvsem v obrambi tokrat nismo bili pravi, v napadu pa smo imeli premalo razpoloženih posameznikov. Kljub temu se nismo predali in v drugem polčasu ogrozili Zvezdo, nato pa nam je zmanjkalo energije. Nemudoma po tekmi smo se že ozrli naprej, saj nas čakata dve pomembni tekmi za končnico. Prva že v torek proti Ciboni. Smo kakovostnejši od Zagrebčanov, a bo to treba dokazati na parketu,« je povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. »Večine tekme nismo igrali, kot znamo. Ko narediš toliko napak, kot smo jih tokrat, te tako kakovosten nasprotnik kaznuje. Čakajo nas analiza, nato pa dve ključni tekmi za končnico,« pa je dodal prvi strelec Olimpije Kendrick Perry.