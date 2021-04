Zmagovita akcija Asiaga za tesno zmago na Jesenicah je preprečila slovenski finale v alpski ligi. Izmučeni železarji so razočarani, ker so tako kot vsakič doslej znova obstali na zadnji stopnički pred finalom, Olimpija pa se je na koncu serije razigrala in na tivolskem ledu odpravila Lustenau s petardo. Slovensko-italijanski finale se na tri dobljene zmage začenja jutri zvečer v Ljubljani.

Prvi gol že po šestih sekundah

Potem ko je Olimpija proti Lustenauu zapravila vodstvo z 2:0 v zmagah, se je z zavzeto predstavo od prve minute oddolžila za grenka spodrsljaja v minulem tednu. Odločni Ljubljančani so povedli po šestih sekundah, ko je avstrijskega vratarja s svoje polovice presenetil Magovac. »Dogovor v garderobi je bil v celoti skladen z izvedbo na ledu. Šli smo na vse ali nič. Že od začetka smo igrali agresivno z igro na telo. To je stil naše ekipe, česar na prejšnjih tekmah nismo pokazali. Hiter zadetek je olajšal nadaljevanje tekme, da smo jo zaključili z visoko zmago,« je povedal kapetan Žiga Pance, ki se je izkazal z dvema zadetkoma.

Olimpija je strla Lustenau z visokim ritmom in prvo tretjino zaključila s štirimi goli. Celotna ekipa je bila zelo osredotočena na tekmo. Na klopi so vsi igralci stali na nogah in s palicami zbijali po ogradi, ko so ploščki padali v mrežo ali pa so zapele pesti. Ljubljančani so izborili posest ploščka in si zagotovili veliko premoč na ledu. Z visoko zmago so potrdili vlogo udarnega favorita za naslov. V finalu jih čaka najtrši oreh doslej, saj je Asiago znan po čvrsti igri z veliko fizičnega kontakta. Obeta se vnet boj za mednarodno lovoriko. »Pripraviti se bomo morali na igro nasprotnika in z ekipno igro odgovoriti na izziv, ki je pred nami,« pravi Pance.

Finski trener na klopi Olimpije Raimo Summanen je bil po uvrstitvi v finale ponosen na svoje igralce. S poročevalci je ob ledeni ploskvi večino časa razpravljal o sodnikih, ki niso kaznovali namernih provokacij Lustenaua v drugi polovici tekme, ko je bil dvoboj že odločen. »Doslej sem se dvakrat ali trikrat v karieri oglasil zaradi sodnikov. Na zadnjih dveh tekmah jih nisem mogel več prenašati. Obnašajo se arogantno in ne zaščitijo igralcev. Nasprotnik je začel igrati grobo, veliko je bilo nevarnih udarcev s palico proti glavi. Hokej ima svoja pravila in takšne prekrške je treba nemudoma kaznovati. Sodniki so na ledu zaradi igralcev in morajo jim pokazati več spoštovanja. Najpomembnejša je varnost igralcev. Ne želim, da sodniki v takšni zasedbi še kdaj sodijo Olimpiji, saj škodijo hokeju,« je bil oster Raimo Summanen, ki ga skrbi, kako bo sestavil ekipo za finale, saj je mnogo njegovih hokejistov načetih zaradi poškodb.