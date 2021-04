»Količke sem že pripravil, prav tako sadike. Skopali bomo dovolj globoko in široko sadilno jamico, da bo koreninska gruda pokrita z zemljo. Ko bomo v jamo dali sadiko, moramo biti pozorni na to, da bo koreninska gruda lepo razporejena in da korenine ne bodo stisnjene. To je pomembno, da bo imela rastlina ustrezne pogoje za začetek rasti. Kot vidite, so sadike majhne, ampak če bomo ta gozd lepo negovali in zanj skrbeli, ga bodo lahko občudovali še naši prihodnji rodovi,« je začetek sajenja dreves blizu Tavčarjevega dvorca na Visokem v Poljanski dolini pospremil tamkajšnji revirni gozdar Primož Kalan. Družba Slovenski državni gozdovi je namreč v sodelovanju z občino Gorenja vas - Poljane, Gorenjsko banko in Zavodom za gozdove Slovenije pripravila promocijsko sajenje dreves. Skupaj so posadili 36 sadik 12 različnih drevesnih vrst, s čimer se začenja temeljita obnova tamkajšnje gozdne učne poti, za katero bo z donacijo poskrbela Gorenjska banka.

Raznolike sadike zamenjale stare smreke

Ker je sajenje dreves potekalo na poseki, nas je zanimalo, kaj se je s tem delom gozda lučaj proč od Tavčarjevega dvorca pravzaprav zgodilo. »Ta gozd je bil posajen v letu 1920. Takrat je bila v Sloveniji v ospredju nemška gozdarska šola, ki je zagovarjala monokulturnost in hitro rastoče vrste, zato so ga sestavljale večinoma smreke. Dosegel je lepo ekonomsko zrelost. Potem smo ga posekali in zdaj ga bomo obnovili po slovenskem konceptu: sonaravno, trajnostno in mnogonamensko,« je pojasnil gozdar Kalan, medtem ko je budno spremljal sajenje prve sadike – tise, ki dopolnjuje tudi bližnjo podobo grobnice. »Določene drevesne vrste imajo simbolni pomen. Tisa je bila v preteklosti pogosto posajena na pokopališčih, že v antiki je bila posvečena božanstvom smrti. To je dolgoživa drevesna vrsta, ki dočaka tudi 3000 let,« opozarja gozdar. Med novo posajenimi drevesi so tudi oreh, javor in nekatere divje sadne vrste, ki so hrana gozdnim živalim.

»Tisa je bila prva drevesna vrsta, ki je bila v Sloveniji zaščitena,« opozarja Branko Štunf, vodja ljubljanske poslovne enote družbe Slovenski državni gozdovi. »Naš primarni interes ni maksimalni dobiček, ampak sonaravno gozdarjenje, da tudi zanamcem pustimo stabilne in ohranjene gozdove,« pojasnjuje in dodaja, da je sestavni del tega tudi sečnja. »Brez tega jih ne moremo obnavljati, starejši gozdovi pa so bolj podvrženi negativnim vplivom okolja, ki jih je vsako leto več,« pravi.