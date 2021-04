Utah bo tudi drugo tekmo v dvorani Staples Center v mestu angelov igral brez najboljšega igralca Donovana Mitchella, ki si je v petek pri zmagi s 119:111 nad Indiana Pacers zvil gleženj.

Kljub porazu Utah z razmerjem 42:15 v zmagah in porazih ostaja na čelu zahodne konference in lige. Trener Utaha pa je spočil tudi Rudyja Goberta, Mika Conleyja mlajšega in Derricka Favorsa.

»Kljub temu, da smo bili brez štirih pomembnih fantov, smo večino tekme nudili močan odpor in smo celo imeli možnosti za zmago,« je povedal Joe Ingles. Pri Utahu je Jordan Clarkson vpisal 27 točk.

Pri Lakersih, ki ostajajo brez poškodovanih LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa, je bil najbolj razpoložen Andre Drummond s 27 točkami. Pri domačih jezernikih, moštvi sta igrali pred 1700 gledalci, sta Dennis Schröder in Kentavious Caldwell-Pope vsak vpisala po 25 točk.

Na domačem parketu je slavila tudi ekipa Washington Wizards, ki je s 121:100 premagala moštvo z repa lestvice Detroit Pistons.

Domače zmage so se veselili tudi v Chicagu, kjer so Bulls s 106:96 ugnali Cleveland Cavaliers.

Od šestih odigranih tekem so v štirih zmagale domače ekipe. Boston Celtics je bil s 119:114 boljši od Golden State Warriors.

V ospredju sta bila Jayson Tatum, ki je za zmago Bostona prispeval 44 točk, Stephen Curry pa je ob porazu bojevnikov dosegel 47 točk. Curry je tako ob zmagi dosegel pomembni osebni mejnik. Postal je prvi košarkar po pokojnem zvezdniku Lakersov Kobeju Bryantu, ki je na desetih tekmah po vrsti dosegel vsaj 30 točk.

Ekipa Milwaukee Bucks je doma morala priznati premoč zasedbi Memphis Grizzlies s 115:128, košarkarji Phoenix Suns, druge najboljše ekipe zahodne konference, pa tokrat niso bili kos San Antonio Spurs, ki je slavil s 111:85.