Peta verzija nacionalne cepilne strategije: Zrelostni izpit generacije korona

Ni treba biti strokovnjak za spoznanje, da se krovnemu dokumentu, ki je v manj kot petih mesecih dobil že peto različico, ne more več reči strategija. To je kvečjemu dokument kaosa in dokaz popolne nesposobnosti in diletantizma tistih, ki so ga podpisali. Če naj bi bil namen nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 vsaj 70-odstotna precepljenost prebivalstva do julija 2021, se bo z njo doseglo vse mogoče, samo tega cilja ne. Namesto da gradi zaupanje v javnozdravstveni projekt stoletja, ga sesuva do temeljev.