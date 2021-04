Sony je ta teden predstavil kar tri nove mobilnike – xperio 1 III, 5 III in 10 III. Vsi trije si delijo značilno Sonyjevo kinematografsko podolgovato obliko z razmerjem stranic 21:1. Mobilniki teh dimenzij so doslej zelo lepo sedeli v dlani, malce slabše v krajših žepih, ponujajo pa tudi najbolj ugodno obliko za gledanje filmov v kinomatografskem razmerju slike. Letošnja xperia 1 III je prav tako kandidat za najboljši zaslon na mobilnikih. Zopet premore ločljivost 4K (3840x1644), temu pa so dodali še 120-herčno osveževanje slike. Diagonala pri enki je 16,51 centimetra (6,5 palca), pri petki 15,5 centimetra (6,1 palca). Ob tem je pri petki zgolj FHD+ (2520x1080) ločljivost zaslona, a 120-herčno osveževanje slike. Poleg stereo zvočnikov imata mobilnika tudi ločen vhod za žične slušalke.

Xperia 1 III in xperia 5 III imata Qualcommov procesor snapdragon 888, ki zagotavlja odlično izkušnjo in ima podporo 5G. Poleg tega v napravah najdemo še baterijo z zmogljivostjo 45000 miliampernih ur (mAh), podpirata pa tudi 30-vatno hitro polnjenje. Pri podjetju trdijo, da lahko baterijo polovično napolnimo že v pol ure. Ekspresni mobilnik bo del paketa ob nakupu mobilnikov. Xperia 1 III ima izhodiščno 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje, medtem ko začetni model xperie 5 III pride z 8 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje. Oba telefona imata tudi čitalnik za prstne odtise, ki je posrečeno nameščen ob strani. Hkrati modela izpolnjujeta zahteve standarda za vodoodpornost in zaščito pred vnosom prahu IP65/68.

Edinstven prilagodljiv teleobjektiv Glavni poudarek pri Sonyju dajejo fotografiji. Pravijo, da so mobilnika razvili v sodelovanju z inženirji za fotoaparate njihove slovite serije alpha. Oba mobilnika imata tri hrbtne kamere z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP). Xperia 1 III ima poleg tega še iTOF tipalo za globino. Predvsem so ponosni na razpon goriščnic kamer. Ultraširokokotna ponuja 16 milimetrsko goriščno razdaljo, širokokotna 24-milimetrsko, telebobjektiv pa ima kar dve možnosti. Osnovno 70-milimetrsko in 105-milimetrsko. Med goriščnima razdaljama telefon preklaplja s premikanjem leč v teleskopskem teleobjektivu. S preklapljanjem goriščnice naj bi pridobil dodatno možnost optične povečave slike. Osnovno 3-kratno in povečano 4,4-kratno. Hvalijo se tudi z zelo zmogljivo tehnologijo za samodejno ostrenje, ki sledi očem in naj bi bila kos tudi premikajočim se motivom. Kako bo vse skupaj izpadlo, bomo videli na testu. Glede snemanja videov se ločljivost ustavi pri največ 4K in 120 sličic na sekundo, podprt je HDR, tudi tu pa bo na delu samodejno ostrenje s sledenjem očem.