Glasbeni festival Fyre je bil za mnoge dobra učna ura, kako z nekaj posnetki eksotične plaže, deklet v kopalkah in gliserjev ustvariti videz resnega luksuznega glasbenega festivala, kljub pomanjkanju kakršne koli infrastrukture in resnega načrta za izvedbo obljubljenega. Festival je leta 2017 očaral domišljijo mladine z globljimi žepi, za obisk dogodka pa je bilo treba odšteti med 1000 in 12.000 dolarjev. Ko so udeleženci naposled prispeli na obljubljene poletne luksuzne glasbene počitnice na Bahamih, so naleteli na prizor, ki je bolj spominjal na begunsko taborišče v tretjem svetu. Namesto bungalovov ob rajski plaži, zasilni šotori. Namesto sušija, kruh z rezino sira. Festival katastrofe so odpovedali že prvi dan trajanja. O festivalu je Netflix posnel dokumentarni film.

Šokirani udeleženci so zoper organizatorja Billyja McFarlanda in soorganizatorja raperja Ja Rulea sprožili več tožb. McFarland je po aretaciji junija 2017 priznal krivdo za več primerov goljufije, ki so presegale zgolj organizacijo omenjenega festivala. Leta 2018 je bil obsojen na 6 let zapora. Soorganizator Ja Rule je bil oproščen.

Za 277 udeležencev festivala bi znala biti izkušnja v kratkem manj boleča. Sodišče v New Yorku je namreč razsodilo v njihovo prid, kar bi lahko vsakemu od njih prineslo izplačilo v višini 7.220 dolarjev. Končna vsota bi znala biti sicer nekoliko nižja. Odvisno od končne odločitve sodišča. Najvišja odškodnina udeležencem festivala doslej, je bila leta 2018 dosojena v prid dveh udeležencev in je znašala okoli 5 milijonov dolarjev.