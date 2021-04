Od začetka leta je pri plačilih na spletu obvezna uporaba dveh od treh varnostnih elementov, ki dokazujejo, da je plačnik imetnik plačilne kartice. Evropska zakonodaja zahteva najmanj dva od treh varnostnih elementov: nekaj, kar uporabnik ve (na primer geslo, koda PIN ali odgovor na varnostno vprašanje), nekaj, kar ima (na primer pametni telefon ali druga mobilna naprava), in nekaj, kar je (na primer prstni odtis).

Začetne težave so odpravljene

»Banke smo se trudile, da stranke s spremembo, ki je v veljavo prišla 1. januarja, nimajo dodatnih stroškov,« je na dogodku za medije v organizaciji ZBS zatrdila članica delovne skupine za kartično poslovanje Tanja Šešič. »Tako smo iskale različne načine, nekatere so omogočale potrjevanje spletnih nakupov prek mobilne ali spletne banke, nekatere prek drugih fizičnih naprav, kot so prenosni čitalci in žetoni za potrjevanje, tu so Flik plačila,« je naštela nekaj možnosti.

Podčrtala je, da so slovenske banke 1. januarja uvedle zahtevane rešitve iz nove zakonodaje, čeprav so marsikateri drugi subjekti iz EU zamujali, zato je v prehodnem obdobju tudi prihajalo do določenih težav oziroma zavrnjenih transakcij. Zdaj težav ni več oziroma so minimalne, je navedla. Poudarila pa je tudi, da se bo digitalizacija po svetu le še krepila, banke pa ne bodo mogle ponuditi oz. razviti rešitev v skladu z rešitvami vsakega globalnega trgovca.