Gre za pisano kolekcijo oblačil, ki so šivana ročno, zato je vsak kos oblačila oblikovan povsem po meri stranke; jakne, ki bi sicer stale veliko, pa si lahko sešijete sami in veliko privarčujete. »Trenutno so na voljo ukrojene jakne, imenovane Focus, v prihodnje bo ponudba oblačil še pestrejša. Tako pri ukrojenih kreacijah kot pri oblekah po meri lahko kupci izbirajo med različnimi oblikami, materiali in barvami. Če šivanja niso vešči, jim pri tem lahko pomagajo in namesto njih oblačilo zašijejo uporabniki Varstveno-delovnega centra Zagorje ob Savi,« je pojasnila podjetnica, ki zagovarja enakost, vključevanje in skrb za soljudi.

Solastnica blagovne znamke More Than Beauty svoj inovativni patent ustvarjanja edinstvenih kosov jaken, ki jih lahko torej kupci naročijo ali pa dobijo ukrojene (že razrezane) in jih nato zašijejo sami, odslej predstavlja tudi v novem razstavno-prodajnem salonu v Ljubljani na Letališki cesti. Gre za popolnoma nove prostore, blagovna znamka je del Katapulta, podjetniškega pospeševalnika, ki je primarno namenjen podjetjem s fizičnim produktom. Stvaritve bo Jelka razširila po vsem svetu. Ob že ukrojenih jaknah kupci prejmejo navodila za šivanje v tiskani in video obliki. »Ko sešiješ takšno jakno, te res impresionira in navduši. Gre za zelo moderen stil, v jakni se dobro počutiš, si suveren in res lahko ponosen na svoj izdelek,« je razložila Verkova. Vse njene stvaritve si lahko ogledate na spletnem naslovu https://morethanbeautyworld.com/ .