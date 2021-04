Tudi Manchester United je proti Granadi zabeležil drugo zmago, po zmagi z 2:0 v Granadi je z istim izidom zmagal tudi na Old Traffordu. V polfinalu bo njegov tekmec Roma, ki se je na domačem stadionu z Ajaxom razšla z izidom 1:1, prvo tekmo pa je dobila z 2:1.

Arsenal je v Pragi vprašanje zmagovalca rešil že v prvi tretjini tekme, tri gole je dosegel v razmaku šestih minut. V 18. minuti ga je v vodstvo popeljal Nicolas Pepe, v 21. minuti je Alexandre Lacazette uspešno izvedel najstrožjo kazen, tri minute pozneje pa je izid prvega polčasa postavil Bukayo Saka. V drugem delu je nato v polno še enkrat zadel Lacazette.

Dinamo, hrvaški prvak, je prvo tekmo v Zagrebu izgubil z 0:1, a je bil pred gostovanjem vseeno optimističen. Toda neupravičeno, Španci so bili spet boljši tekmec. To velja predvsem za prvi polčas, ki ga je Dinamo odigral, kot da bi branil vodstvo. Zato je bil kaznovan, domači so ob koncu prvega dela dosegli dva gola, po katerih je bil polfinalist praktično znan. Prvi gol je iz sumljivega položaja, stranski sodnik je celo dvignil zastavico zaradi nedovoljenega položaja, a se Var z njim ni strinjal, v 36. minuti dosegel Paco Alcacer, v 43. minuti je mrežo zatresel še Gerard Moreno. Častni gol za Zagrebčane je bil v 74. minuti delo Mislava Oršića.

United je proti Granadi večji del posla opravil že pred tednom, že v šesti minuti je Edinson Cavani tekmecem pokazal, da je polfinale za njih utopija, drugi gol pa so si gostje prek Jesusa Valleja v zadnjih trenutkih tekme zabili kar sami.

Tudi Roma je z gostovanja prinesla zelo ugoden izid, Ajax je v Amsterdamu premagala z 2:1. Toda na svojem stadionu se je v prvem delu tekme praktično le branila. Sicer uspešno, Nizozemcem ni pustila nobene prave priložnosti.

V 49. pa je vendarle prejela gol in prišla v neugoden položaj. Dolgo podajo v prazen prostor je izkoristil Brian Brobbey, Dušan Tadić je kmalu zatem dosegel še en zadetek, ki pa ga je sodnik po ogledu Vara razveljavil zaradi predhodnega prekrška. Po 60-minutni ofenzivi so gostom pošle moči, kar so Rimljani izkoristili, Edin Džeko je izid izenačil, Ajaxu pa do konca ni več uspelo resneje ogroziti vrat domačih.