In zdaj? Zdaj lažejo že vsi. Gledajo te v oči z ekranov in povsem mirno lažejo. Tudi trznejo ne. Ali pa laž obesijo na twitter in jo toliko časa retvitajo in lajkajo, da postane že čisto prava resnica. Kacin se mirno zlaže, da so se mimo vrste cepili člani olimpijske reprezentance, in niti las na glavi se mu ne skrivi. Zlaže se, da so v Ljubljani dobili toliko cepiv, kot so jih naročili, in mirno pametuje naprej. Hojs se zlaže, da protesti niso prepovedani, in mirno naprej piše kazni protestnikom. Počivalšek se zlaže, da je pil vodo, in pozabi, da je ob tem jedel še sendvič. In tako dalje in tako naprej. Skratka, v naši državi je laž nova resnica, začela pa je Aleksandra. Čestitamo!

P. S.: Menda po cepilnih mestih na ukaz Kacina ostanke cepiv raje mečejo v koš, namesto da bi cepili koga, ki še ni v strategiji. Laž ali resnica?