V poslovnem okolju je pogosto zaznano, da pohvala pride preredko, o tem ne nazadnje govorijo tudi vsakoletni podatki raziskave Zlata nit »V Mediadah se od nekdaj trudimo, da ne bi bilo tako. Za dosežke je posameznik praviloma dobil sončnico, za katero velja, da tistega, ki mu ta cvet podariš, občuduješ in si ponosen nanj. Karantena in delo od doma sta spodbudila digitalno sodelovanje in otežila hitro, situacijsko komunikacijo. Trenutke, ko si čestitaš, ploskaš, rečeš: daj desetko, vriskaš od navdušenja, je pri delu na daljavo težje ujeti,« pojasnjuje direktorica podjetja Edita Krajnović.

Prenos prakse iz improgledališča A tudi za to obstaja kreativna digitalna rešitev, ki izvira iz povsem drugega sveta. Vita Vukotič, vodja razvojnih projektov v Mediadah, ki se udeležuje delavnic improvizacijskega gledališča, je poleti v jutranji e-kavarni sodelavcem govorila o igri avtopralnica komplimentov. V improvizacijskih usposabljanjih jo uporabljajo za krepitev odnosov med soigralci. Poteka tako, da se igralci postavijo v dve vrsti. Oseba, ki je na skrajnem koncu vrste, si zaveže oči in se prepusti, da jo soigralci vodijo med obema vrstama vse do konca. Pri vsakem soigralcu se ustavi in mu v uho prišepne kompliment. Pohvalijo lahko karkoli: od igralskih kompetenc, videza ali neke osebnostne lastnosti. Ko oseba pride do konca, je slišala toliko komplimentov, kot je članov ekipe. »Na koncu avtopralnice si preplavljen s pozitivnimi čustvi. Slišiš stvari, ki si jih nikoli ne bi mislil o sebi, in od ljudi, ki običajno ne izražajo pohval,« je Vita opisala svoje doživetje.

Enostavno in zabavno »Iz tega se je razvila ideja, da v aplikaciji teams odpremo tematski pomenek avtopralnica komplimentov. In smo ga. Zdaj ne mine dan, da ne bi bila objavljena vsaj ena pohvala. Za velike ali male dosežke. Objave prejmejo emotikone ali druge vsebinske odzive, pogosto pa so tudi vir humorja in smeha. Dosežki so ponovno dobili pot, kako jih lahko osvetlimo in se jih veselimo,« razlaga pobudnica ideje Vita. Pomembno je, da je dajanje pohvala tehnologija z dobro idejo poenostavila. Objava v pogovoru je enostavna in hitra. Deluje kot neverjeten spodbujevalec pozitivnega vzdušja in povezovalec ekipe, ki v tem času večinoma dela na daljavo. »Četudi pohval ne štejemo, jih je avtopralnica komplimentov verjetno pomnožila. Stranski učinek objav je obveščenost ekipe o projektih, ki potekajo – ker je delovni tempo visok, posamezniku včasih ne uspe slediti vsem dogajanjem v podjetju. Pomembno je tudi, da si lahko čestitamo drug drugemu in ne gre samo za pohvalo nadrejenega,« uporabo komentira Vukotič. Avtopralnica komplimentov je digitalno orodje v orodju: napaja ponos nad dosežki in timskega duha, ki ga tudi delo na daljavo ne more ohladiti.