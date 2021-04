»Ministrica bi morala v primeru sodelovanja z mediji oziroma javnostjo podajati resnične in točne izjave, in sicer, da sta v dneh od 12. do 14. 6. 2020 skupaj z njo v hotelu Marina na stroške občine Izola prenočila tudi njena sinova,« je zapisala KPK. (Foto: Luka Cjuha)