Tik pred velikim presenečenjem so bili košarkarji Cedevite Olimpije na zaostali tekmi 11. kroga lige ABA proti Crveni zvezdi v Beogradu, a izjemno tekmo s serijo lastnih in sodniških napak pokvarili v zadnje pol minute. Zmaji so sicer znova dokazali, da lahko enakovredno igrajo z vsakim nasprotnikom v jadranskem tekmovanju, a bo današnji poraz pustil grenak priokus. Moštvi se bosta znova pomerili v nedeljo v Stožicah.

V današnji obračun so se Ljubljančani podali hrabro, brez kakršnega koli spoštovanja do evroligaškega tekmeca. Gostje so uvodoma blesteli v obrambi, a ko so se Zvezdini košarkarji razigrali, so jih s težavo ustavljali. Podobno je bilo tudi na drugi strani, saj so bili razpoloženi tudi zmaji. Izjemno napadalno tekmo je kazila le sodniška trojica z neverjetno občutljivim kriterijem. Zanimivo, zgolj na strani Olimpije. Košarkarji trenerja Jurice Golemca so namreč do polčasa storili 16 osebnih napak, gostitelji pa vsega osem.

S po tremi osebnimi napakami so bili tako že do glavnega odmora v težavah Kendrick Perry, Mikael Hopkins in Ivan Marinković. Prvega je dobro nadomestil Luka Rupnik, pod košema pa je priložnost dobil Žiga Dimec, ki je bil proti Budućnosti in Mornarju zgolj opazovalec s klopi. Olimpijo je v prvem polčasu v igri držal odličen met za tri točke, saj so njeni igralci zadeli kar devet metov od 16 poizkusov (56,3 odstotno uspešno), preglavice pa sta ji s po 12 doseženi točkami povzročala Jordan Loyd in Dejan Davidovac.

Olimpiji met za tri v nadaljevanju ni več tako služil, Crvena zvezda, ki je igrala brez Marka Jagodića Kuridže in Landryja Nnokoja, pa je prevzela pobudo. A gostje niso popuščali, ravno s trojkama Jake Blažiče in Luke Rupnika pa izid sredi zadnje četrtine poravnali na 75. Ko je Perry 26 sekund pred koncem zadel oba prosta meta za plus tri zmajev, se je zdelo, da je na vidiku veliko presenečenje, a sledil je zaključek, ki sodi v kategorijo saj ni res, pa je. Po osebni napaki Jake Blažiča je Branko Lazić zadel samo prvi prosti met, a je skok v napadu dobil Jordan Loyd, Edo Murić pa je na črto za proste mete poslal Coreyja Waldena. Američan je izid 15 sekund pred koncem izenačil, sledila pa je minuta odmora Jurice Golemca. Olimpija je po njej krenila v napad za zmago, v prodor se je podal Perry, Walden pa mu je odvzel žogo, a se je zdelo, da s čisto osebno napako. Upali bi si trditi, da bi se podoben poizkus na drugi strani parketa končal z dvema prostima metoma. Sodniki ju niso dosodili, so pa nemudoma zapiskali prekršek Perryja nad Markom Simonovićem. Ta je dve sekundi pred koncem zadel prvi prosti met, drugega pa namerno zgrešil in tekme je bilo konec.

»Delali smo veliko neumnosti, a ves čas garali. Na koncu ste sami videli, kaj se je zgodilo. Glave gor in gremo naprej,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac. Bolj neposreden je bil Kendrick Perry. »Nimamo si kaj očitati. Imeli smo vzpone in padce. Na koncu je odločila sumljiva sodniška odločitev, a bi lahko tudi mi naredili manj napak. Moramo imeti kratek spomin in željo po maščevanju v nedeljo.«