Po naših informacijah se bo prihodnji teden sestala kadrovska komisija nadzornega sveta Pošte Slovenije. Glavna točka dnevnega reda bo kadrovski postopek za imenovanje novega generalnega direktorja Pošte. Kadrovsko komisijo nadzornega sveta vodi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član kabineta kmetijskega ministra Jožeta Podgorška Aleš Buležan, ki je našo informacijo potrdil. »Zdi se mi prav, da ne čakamo in da kadrovski postopek za novega generalnega direktorja sprožimo čim prej,« je povedal.

Hitrost, s katero so se nadzorniki lotili iskanja novega prvega moža Pošte, preseneča. Ne gre namreč pozabiti, da so pred slabima dvema tednoma tako rekoč čez noč razrešili dolgoletnega direktorja Pošte Borisa Novaka, na njen vrh pa se je kot v. d. generalnega direktorja zavihtel širši javnosti neznani podjetnik in član SDS Tomaž Kokot. Medtem ko je Pošta Slovenije v preteklosti direktorja vedno iskala z javnim razpisom, so nadzorniki v marcu to prakso prekinili in v vrh začasno imenovali kar glavnega nadzornika. To je sredi marca postal prav Kokot. Rešitev za Kokotovo začasno »ustoličenje« so poiskali v zakonu o gospodarskih družbah, ki omogoča začasni prehod z nadzorniške na vodstveno funkcijo za čas največ enega leta, če je to potrebno za zagotovitev stabilnosti vodenja.

Skladno z aktom o ustanovitvi Pošte mora imeti kandidat za člana poslovodstva 7. stopnjo izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje, so nam včeraj pojasnili na Slovenskem državnem holdingu, ki bedi nad Pošto Slovenije.

Sindikat: Znamo stopiti skupaj, tudi s stavko

Do iskanja novega generalnega direktorja Pošte prihaja v času, ko so pred družbo pomembni izzivi. Na to je prejšnji teden opozoril tudi Sindikat poštnih delavcev in na vlado naslovil nekaj strani dolgo odprto pismo, v katerem med drugim opozarja, da se na poštne delavce že vrsto let pozablja. Tako je tudi v času epidemije, ko so poštni delavci v prvih vrstah izpostavljenosti, vendar pa država Pošte Slovenije ni uvrstila med kritično infrastrukturo. »Dodatkov ni, v tretjem zaprtju (države, op. p.) morajo naši sodelavci sami urejati varstvo vrtčevskih otrok ali pa pristati na nižji prihodek iz naslova višje sile,« med drugim navaja sindikat. Medtem ko so bili dodatki za delo v izrednih razmerah za nekatere poklice, zlasti tiste v politiki, skorajda samoumevni, so si morali poštni delavci sami izboriti dodatek za poslovno uspešnost, dodatek za povečan obseg dela, kot tudi nadomestilo za okužene sodelavce v višini 100 odstotkov.

Sindikat je že pred časom na upravo Pošte naslovil zahtevo, da se s spremembo kolektivne pogodbe plačna razmerja delavcev uskladijo z povečanimi obveznostmi in zahtevano fleksibilnostjo. Ker so zaposleni s stanjem na Pošti in odnosom lastnika vse bolj nezadovoljni, so v odprtem pismu med drugim še opozorili, da znajo stopiti skupaj, če je treba, tudi s stavko ali zamrznitvijo dela.