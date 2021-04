Občina Dol pri Ljubljani je pridobila razvojna projekta Park življenja in Čebelja pravljica povezuje, s katerima bodo skušali oživiti vaško jedro, obenem pa ju povezati s selitvijo občinske uprave v isto poslopje. Občina je namreč že pred časom odkupila Rajhovo domačijo, okrog 170-letno stavbo, ki jo obnavljajo. Kot pravi župan Željko Savić, se bo, če bo šlo vse po načrtih, do jeseni ali vsaj do konca leta vanjo preselila občinska uprava, medtem ko bo drugi del stavbe namenjen družbenim dejavnostim, tudi projektoma Park življenja in Čebelja pravljica povezuje.

V okviru Parka življenja bodo med drugim uredili sadno-zeliščni park, izvajali bodo delavnice in organizirali tematska sejma za krepitev podjetniške kulture in ozaveščanje o pomenu lokalne samooskrbe, tudi v sklopu tega projekta pa bodo obnovili del gospodarskega objekta. Manjši del projekta bodo izvedli pri naselju Tunjice v sadovnjaku s 135 drevesi. Vrednost znaša 70.000 evrov, največ bo prispeval evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (dobrih 29.000 evrov), 28.000 evrov bo dodala občina, preostalo pa Turistično društvo Dolsko in Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, ki bosta svoj delež prispevali v naravi.